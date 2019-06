Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Gaststätte

Bitburg (ots)

Am Mittwoch gegen 04.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Ecke Hauptstraße / Borenweg. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoß in das Gebäude und brachen dort zwei Geldspielautomaten auf. Aus diesen Geräten wurde das Bargeld entwendet. Während des Aufenthaltes in dem Gebäude lösten der oder die Täter die akustische Alarmanlage der Gaststätte aus. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell