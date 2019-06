Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit flüchtendem Wohnmobil

Wittlich (ots)

Am 04.06.2019 kam es gegen 17:30 Uhr auf der K 25 zwischen Flußbach und Hasborn zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines aus Richtung Hasborn kommenden weißen Wohnmobil verstieß gegen das Rechtsfahrgebot. Dabei stieß das Wohnmobil mit dem linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden grünen Pritschenwagen zusammen. An diesem Pritschenwagen wurde ebenfalls der linke Außenspiegel und die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Durch umherfliegende Glassplitter wurde der Fahrer des Pritschenwagens leicht verletzt. Das Wohnmobil fuhr anschließend weiter, ohne dass der Fahrer sich um den entstandenen Schaden kümmerte. Hinweise zu dem weißen Wohnmobil bitte an die Polizei Wittlich, 06571/926-0.

