Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Zell vom 04.06.19; Verkehrsunfallflucht anlässlich der Veranstaltung Irmenacher Markt

Irmenach (ots)

Anlässlich des Irmenacher Marktes stellte der Fahrer eines weißen VW Tiguan mit Bernkastler-Kennzeichen am 02.06.2019 in der Zeit von 13:30 - 16:30 Uhr seinen PKW auf einer Wiese ab, die als Parkplatz gekennzeichnet war. Der Parkplatz befand sich hinter den Häusern der Straße "Bienengarten" am Feldweg im Bereich des dortigen Friedhofes. Nach dem Besuch des Marktes stellte der Fahrer einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können,werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell unter 06542-98670 oder pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

