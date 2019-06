Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer leicht verletzt

Wittlich (ots)

Am Montag dem 03.06.2019 befuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Porsche Boxster S gegen 06.24 h verbotswidrig ein mit Zeichen 250 gesperrten Feldweg von der B 50/Mitfahrerparkplatz in Richtung Bombogen. An einer der folgenden Kreuzungen kam es zu einer Kollision mit einem von rechts kommenden 27-jährigen Radfahrer. Der Feldweg war hier für den Radfahrer als Radweg ausgewiesen. Der Radfahrer zog sich bei dem folgenden Sturz eine blutende Kopfwunde zu und wurde vom DRK zur ambulanten Behandlung in das KH Wittlich verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4000 EUR.

