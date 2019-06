Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Täter stiehl Geldbörse mit 1000 EUR Bargeld

Wittlich (ots)

Am Samstag den 01.06.2019 kam es gegen 15:15 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Römerstraße 55 in Wittlich zum Diebstahl einer Geldbörse. Die Geschädigte lies ihre Geldbörse kurze Zeit im Einkaufswagen unbeaufsichtigt. Dies wurde durch den/die Dieb*in ausgenutzt. In der Geldbörse befand sich ein Geldbetrag von ca. 1000EUR. Die Polizei Wittlich appelliert: Lassen Sie ihre Handtaschen oder Geldbörsen auch für kurze Zeit nicht unbeaufsichtigt!

Zeugenhinweise zum aktuellen Diebstahl werden erbeten an: Polizeiinspektion Wittlich: 06571-926-112.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell