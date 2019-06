Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

54533 Greimerath (ots)

Ein 50 jähriger PKW Führer befuhr am gestrigen Sonntag gegen 19:35 Uhr mit seinem PKW Ford die K 25 aus Bombogen kommend in Richtung Greimerath. Ein entgegenkommender blauer PKW schnitt im Begegnungsverkehr die Fahrspur, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge an den Spiegeln kam. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen PKW dürfte es sich um einen blauen SKODA gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Tel: 06571-926112

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell