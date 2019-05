Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierer muss in den Gewahrsam

Mainz (ots)

Am 17.05.2019 um 22:30 Uhr wird die Polizei über eine randalierende Person in einer Spielothek in der Großen Bleiche in Kenntnis gesetzt. Diese würde Sachen in der Gegend herumwerfen. In der Bahnhofstraße konnte die betreffende Person, ein 59jähriger Wohnsitzloser mit Aufenthaltsort Köln, festgestellt werden. Während einer Personenkontrolle wurde er fortwährend aggressiver. Außerdem leistete er den Anweisungen der polizeilichen Einsatzkräfte keine Folge, so dass er fixiert werden musste. Aufgrund seines gezeigten, aggressiven Gesamtverhaltens und seiner augenscheinlichen Alkoholisierung wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zudem fiel er bereits gegen 16:31 Uhr schon einmal als randalierende Person im Bereich des Fischtorplatzes auf. In diesem Zusammenhang erhielt er bereits einen Platzverweis. Nach Rücksprache mit den Angestellten der Spielothek stellte sich heraus, dass der 59jährige die Spielothek u.a. zuvor mehrfach betreten, Blumen aus dem dortigen Eingangsbereich herumgeworfen sowie eine Plastikflache nach einer Angestellten geworfen habe.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell