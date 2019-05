Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hauptbahnhof, gestohlenes Fahrrad aus Potsdam aufgefunden

Mainz (ots)

Dienstag, 14.05.2019 - 20:30 Uhr Bereits am Dienstagabend haben zivile Einsatzkräfte der Mainzer Polizei ein Mountainbike sicherstellen können, dass zuvor in Potsdam entwendet worden ist. Bei der Kontrolle eines polizeibekannten 33-jährigen, auf dem Mainzer Bahnhofplatz haben die Beamten sich über das hochwertige Fahrrad gewundert. Dieses passte ganz offensichtlich nicht zu den finanziellen Möglichkeiten der Person. Tatsächlich konnte bei der Überprüfung der Rahmennummer festgestellt werden, dass es in Potsdam entwendet worden ist. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der 33-Jährige ist nun Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. Im Rahmen der Kontrollen sind zwei weitere Personen kontrolliert worden, die kleine Mengen Drogen mit sich führten. Gegen diese werden Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel

