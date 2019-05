Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, falsche Telekommunikationsmitarbeiter betreten Wohnhaus

Mainz (ots)

Donnerstag, 16.05.2019 - 08:30 Uhr Bereits am frühen Morgen haben sich zwei Männer Zutritt zu einem Wohnhaus in Mainz-Bretzenheim verschafft indem sie sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmen ausgegeben haben. Die 49-jährige Bewohnerin blieb dabei aufmerksam und lies beide Personen ausschließlich in den Keller, da sie dort angeblich die Einspeisepunkte überprüfen müssten. Eine Nachfrage bei dem Unternehmen ergab, dass solche Arbeiten nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt werden. Die Polizei warnt davor, Personen ohne Termin und klaren Auftrag in Wohnungen einzulassen. Bei unangekündigten besuchen kommt es immer wieder zu erheblichen Diebstählen.

