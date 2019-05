Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ladendiebstahl aus Bekleidungsgeschäft

Mainz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 15.05.2019, fallen gegen 11:00 Uhr dem Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße Am Brand zwei Mädchen in der Begleitung eines Mannes auf, die gezielt hochwertige Kleidungsstücke entwenden und in einer mitgeführten Handtasche verstauen. Der Ladendetektiv spricht das Trio an und informiert die Polizei.

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen fällt auf, dass beide Mädchen bereits am Dienstag, 14.05.2019, da unbemerkt, Kleidungsstücke entwenden haben. Der Auswertung zu Folge hatten diese Gegenstände einen Wert von ca. 500 Euro.

Das Stehlgut vom Mittwoch kann aktuell noch nicht genauer beziffert werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Gegen das Trio wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

