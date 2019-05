Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Geldbeuteldiebstahl

Mainz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 15.05.2019, wird gegen 10:45 Uhr eine 34-jährige Mainzerin im Bereich des Schillerplatzes von insgesamt vier Männern angesprochen und nach dem Weg gefragt. Zwei bleiben vor ihr stehen, die anderen beiden stellen sich hinter die 34-Jährige. Nach Auskunftserteilung stellt die Mainzerin fest, dass aus ihrer verschlossenen Handtasche der Geldbeutel entwendet worden ist. In diesem befanden sich Bargeld in noch unbekannter Höhe, der Führerschein sowie die Sozialversicherungskarte. Die 34-Jährige kann die vier Männer wie folgt beschreiben: Drei Personen waren zwischen 22 und 25 Jahre alt. Die vierte ca. 50 - 55 Jahre. Drei der vier Männer trugen Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

