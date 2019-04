POL-D: Düsseldorf-Mitte - Unbekannter überfällt Seniorin in Hausflur - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf-Mitte, 25.April 2019, 22.30 Uhr

Ein noch unbekannter Räuber überfiel gestern Abend in Düsseldorf-Mitte, Stephanienstraße eine 69-jährige Seniorin im Hausflur ihres Wohnhauses und raubte Bargeld.

Die Düsseldorferin war gerade nach Hause zurückgekehrt und gerade dabei ihre Wohnungstüre aufzuschließen. Plötzlich näherte sich von hinten eine Person und riss an ihrer Umhängetasche. Die Geschädigte drehte sich um und erkannte einen jungen Mann. Sie wollte den Täter noch von seiner Tat abhalten, dieser bedeutete ihr jedoch, dass sie still sein solle. Er entriss ihr die Tasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Düsseldorferin beschreibt den Täter als etwa Anfang 30 mit dunklen, kurzen Haaren. Er war 1,80 m groß und von sportlicher Statur. Der Räuber trug eine schwarze Weste, mit einem roten T-Shirt darunter.

Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen die Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Identifizierung des Täters geben können. Diese melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211 8700.

