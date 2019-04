Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf: Motorrollerfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. April 2019, 21.25 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann war am Mittwochabend mit seiner Aprilia auf der Ulmenstraße in Richtung Unterrath unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, die Kontrolle über seinen Motorroller, stürzte auf die Straße und rutschte in den Gegenverkehr. Der 26 Jahre alte Fahrer eines Daimlers konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und der Wagen erfasste den 29-Jährigen. Bei dem Geschehen wurde der Mopedfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Lebensgefahr bestand laut Auskunft der Notärztin am Mittwochabend nicht.

