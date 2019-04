Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. April 2019, 13.25 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 79 Jahre alter Mann mit seinem Rad den Geh -/Radweg der Verlängerung der Nixenstraße in Richtung Am Dammsteg. In Höhe der Bruchhausenstraße kam er von dem Radweg ab, fuhr die dortige Böschung hinunter und stürzte in die Düssel. Der Mann gelangte aus eigenen Kräften ans Ufer, während seine Tochter, die ebenfalls mit dem Rad ihren Vater begleitet hatte, die Rettungskräfte alarmierte. Der Senior musste in eine Klinik gebracht werden, wo er stationär versorgt wird.

