Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk: Van kollidiert mit Straßenbahn - Pkw-Fahrer schwer verletzt - Sachschaden circa 55.000 Euro

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 23. April 2019, 16.13 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Opel Combo am Dienstagnachmittag aus einer Parklücke an der Aachener Straße. Laut Aussagen von Zeugen wollte der Fahrer offenbar wenden. Dabei kollidierte der Van mit der Straßenbahn (U 72), die vom Aachener Platz in Richtung Volmerswerther Straße unterwegs war. Der 38-jährige Bahnfahrer hatte noch durch Klingelzeichen versucht, den Pkw-Fahrer zu warnen. Bei der heftigen Kollision wurde der Opel gegen einen parkenden BMW geschoben und schließlich zwischen den beiden Fahrzeugen zum Teil eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Verletzten aus dem Auto. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht, wo er stationär versorgt wird. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Aachener Straße in Richtung Volmerswerther Straße ab Aachener Platz gesperrt.

