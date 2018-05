POL-DN: Unfall in Oberzier: Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Niederzier (ots) - In der Nacht zum Samstag verursachte ein stark alkoholisierter Autofahrer aus Düren in der Ortslage Oberzier einen Verkehrsunfall, bei dem er selbst verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Um 03.20 Uhr, so der polizeiliche Befund, hatte ein 29 Jahre alter Dürener mit einem Pkw die Oberzierer Straße, von Huchem-Stammeln kommend, in Fahrtrichtung Oberzier befahren. Dabei war er auf der Kirchstraße vermutlich aufgrund von alkoholbedingter Fahruntauglichkeit nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Als Folge schleuderte der Wagen herum, durchschlug einen Stabgitterzaun und kam mit Totalschaden auf dem Gelände eines Unternehmens am Ortseingang zum Stillstand.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer trafen an der Unfallstelle auf den 29-Jährigen, der sich selbst aus dem havarierten Fahrzeug hatte befreien können. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest; ein Alcotest ergab vor Ort einen Wert von 2,0 Promille in der Atemluft des Beschuldigten. Der Dürener besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Er hatte selbst Verletzungen erlitten, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Das Wrack wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geholt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mehr als 12000 Euro geschätzt.

Das Straf- und Ermittlungsverfahren, auch gegen die Fahrzeughalterin, dauert an.

