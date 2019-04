Polizei Düsseldorf

POL-D: Neukirchen-Vluyn - A 40 in Richtung Venlo - Alleinunfall - 38-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Montag, 22. April 2019, 15.14 Uhr

Der 38 Jahre alte Mann aus Sonsbeck war am Montagmittag mit einer Kawasaki auf der A 40 in Richtung Venlo unterwegs. Als er die A 40 an der Ausfahrt Neukirchen-Vluyn verlassen wollte, verlor er, nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei, in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Am Ende der Grünfläche überschlug sich die Kawasaki und driftete über die Fahrbahn der Auffahrt. Der 38-Jährige schleuderte in den Grünstreifen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

