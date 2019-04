Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Pempelfort - Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrerin - 66-Jährige schwerverletzt

Düsseldorf (ots)

Möglicherweise ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, führte gestern (23. April 2019, 14.00 Uhr) in Pempelfort zu einem Zusammenprall zwischen dem Fahrer eines Pkw Renault und der Fahrerin eines Pedelecs.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge beabsichtigte der Fahrer des Renaults, ein 56-Jähriger aus Düsseldorf, von der Jülicher Straße nach rechts in die Münsterstraße abzubiegen. Die 66-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Jülicher Straße in selber Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr, wurde offenkundig übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem Renault stürzte die Düsseldorferin zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2600 Euro.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell