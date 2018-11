POL-PB: Zeugen nach Handyraub im Bürgerpark gesucht

Paderborn (ots) - (mb) Am Sonntagmorgen erstattete ein 19-jähriger Mann Anzeige wegen Raubes.

Der junge Mann war zwischen 07.55 Uhr und 08.10 Uhr im Bürgerpark an der Borchener Straße joggen. Plötzlich wurde er von hinten festgehalten und gegen eine Wand gestoßen. Der Täter schlug auf das Opfer ein und verlangte dessen Handy. Er griff in die Jackentasche des Joggers und zog das Handy heraus. Als ein Mann mit einem "camelfarbenen" Mantel und einem mittelgroßen Hund an der Leine vorbeikam sollte das Opfer gehen. Der 19-Jährige verließ den Bürgerpark und begab sich nach Hause.

Den Täter beschreibt das Opfer als etwa 30 Jahre alt und zirka 170 cm groß. Der Mann hatte schwarze, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine blaue Jacke und eine Jeans. Der Täter wirkte ungepflegt und war alkoholisiert. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Mann mit Hund. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

