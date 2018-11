POL-PB: Vorfahrt missachtet

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der B68 ist am Sonntag eine Autofahrerin (30) schwer verletzt worden.

Gegen 15.05 Uhr fuhr eine 57-jährige Seatfahrerin auf der Bundesstraße von Dörenhagen in Richtung Paderborn. Nach vor der Haxtergrundbrücke bog vor ihr ein Auto nach rechts in Richtung Haxtergrund ab. Aus dieser Einmündung bog in diesem Moment eine 30-jährige Mazdafahrerin nach links auf die B68 ein und missachtete die Vorfahrt der Seatfahrerin. Der Seat prallte frontal gegen die linke Seite des Mazdas. Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Mazdafahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

