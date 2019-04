POL-D: Duisburg - A 40 in Fahrtrichtung Dortmund - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Mittwoch, 24. April 2019, 15.44 Uhr

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf war ein 49 Jahre alter Mann aus Oberhausen am Mittwochnachmittag mit seiner BMW von der A 59 kommend auf die A 40 in Richtung Dortmund gefahren. Als er vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte und seine Maschine beschleunigte, bemerkte er nach eigenen Angaben zu spät, dass ein vor ihm fahrender Lkw mit Anhänger (57-jähriger Fahrer aus Oberhausen) verkehrsbedingt bremsen musste. Das Motorrad kollidierte in der Folge mit dem Lkw und der 49-Jährige schleuderte über den Lenker auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen, sodass ein Rettungswagen ihn in eine Klinik nach Duisburg brachte, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Während der Unfallaufnahme blieben die beiden Beschleunigungsstreifen sowie der rechte und mittlere Fahrstreifen der A 40 in Richtung Dortmund gesperrt. Der Verkehr staute sich auf der A 59 in Richtung Dinslaken auf etwa drei Kilometer, auf der A 40 in Richtung Dortmund auf circa 4.500 Meter Länge. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

