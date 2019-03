Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Betriebsstörung am Bahnhof Hockenheim

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 01:42 Uhr bis Sonntag, 15:30 Uhr wurde ein Güterzug der Deutschen Bahn im Bahnhof Hockenheim abgestellt. Als der Zug am Sonntag in den Rangierbahnhof nach Mannheim gefahren werden sollte, kontrollierte der zuständige Lokführer im Vorfeld pflichtgemäß Zug und Bremsen. Hierbei stellte er fest, dass durch bislang unbekannte Personen die letzten 10 der insgesamt 29 Wagen abgekoppelt wurden. Rangierarbeiten sind im Bahnhof Hockenheim unüblich, daher geht die Bundespolizei aktuell davon aus, dass hier unberechtigte Personen die Entkopplung durchgeführt haben. Der Bahnhof Hockenheim befindet sich in einem leichten Gefälle. Betriebsbedingt waren die Bremsen an den Waggons festgestellt, sodass ein Wegrollen nicht möglich war.

Weitere Aufklärungen in diesem Fall führt derzeit der Ermittlungsdienst der Bundespolizei in Mannheim durch.

