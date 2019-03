Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Festnahme kurz vor Ausreise

Karlsruhe (ots)

Sonntagnacht kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Busbahnhof in Karlsruhe einen 21-jährigen Polen. Der Mann gab an in den nächsten Minuten mit dem Flixbus in die Niederlande fahren zu wollen. Dem kamen die Beamten jedoch zuvor und seine Reise nahm einen anderen Verlauf.

Bei der polizeilichen Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl fest. Gegen den Polen wurde wegen Raubes Untersuchungshaft durch das Amtsgericht Freiburg angeordnet. Im Laufe des Tages wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund seiner Absicht das Land zu verlassen, sah dieser den Haftgrund der Fluchtgefahr gegeben und bestätigte die Haft. Die Reise ging somit direkt in die Justizvollzugsanstalt Karlsruhe

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell