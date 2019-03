Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 18-jährige Reisende entdeckt sechsjährigen Ausreißer

Mannheim (ots)

Am gestrigen Montag sprach eine 18-jährige Reisende in Begleitung eines sechsjährigen Jungen eine Streife der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof an. Die 18-jährige Frau äußerte gegenüber den Beamten, den Sechsjährigen im Zug von Bensheim nach Mannheim angesprochen zu haben. Dieser habe Ihr gegenüber geäußert allein unterwegs zu sein. Hierauf nahm die 18-Jährige den kleinen Mann in ihre Obhut, um ihn der nächsten Polizeidienststelle zu übergeben. Die Eltern des aus Worms stammenden Jungen konnten schnell ausfindig gemacht werden, da der besorgte Vater seinen Sohn bereits als vermisst gemeldet hatte. Der Junge war zuvor nicht zur dritten Schulstunde erschienen, worauf der Vater bereits den Schulweg des Abc-Schützen mehrfach absuchte. Dieser Schulweg führt auch am Wormser Bahnhof vorbei. Dort soll der Junge aufgrund eines Streits mit einer gleichaltrigen Mitschülerin einfach in den nächsten Zug eingestiegen sein. Der sichtlich erleichterte Vater holte seinen Schützling kurze Zeit später von der Wache ab. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens spricht die Bundespolizei der couragierten 18-jährigen Frau Lob und Anerkennung aus.

