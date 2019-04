Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Bilk - Fußgänger auf Friedrichstraße von Auto erfasst - 78-Jähriger schwerverletzt

Düsseldorf (ots)

Ein Fußgänger lief gestern Nachmittag (24.04.2019, 16.42 Uhr) offenkundig bei "Rot" zeigender Fußgängerampel über die Friedrichstraße und wurde dabei von dem Auto einer 30-Jährigen frontal erfasst.

Mehrere Zeugen berichteten den Einsatzkräften davon, dass sie in Höhe des S-Bahnhofes "Bilk" an der "Rot" zeigenden Fußgängerampel warteten. Plötzlich rannte ein Mann an ihnen vorbei auf die Fahrbahn. Eine 30-jährige Düsseldorferin fuhr mit ihrem Nissan gerade an, als ihr der 78-Jährige frontal vor das Auto lief. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Düsseldorfer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell