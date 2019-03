Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Täter lenkt 79-Jährigen ab und stiehlt aus seiner Geldbörse Geld

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 10 Uhr, sprach ein unbekannter Mann einen 79-jährigen Gladbecker auf der Breukerstraße an und bat ihn, Geld zu wechseln. Als der Gladbecker seine Geldbörse aus der Tasche zog und in die Geldbörse öffnete, lenkte ihn der Mann ab und stahl ihm Geldscheine. Das Fehlen der Geldscheine bemerkte der 79-Jährige erst später. Der Täter war 35 bis 45 Jahre alt, 1,65 Meter groß, stabil hatte kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Winterjacke. Die Polizei warnt mit diesem Vorfall vor Trickbetrügern. Insbesondere älter Menschen sind oft Opfer von Trickdiebstählen. Insbesondere wenn es, wie in diesem Fall, um vermeintliche Spendensammlungen geht, bittet die Polizei um besondere Vorsicht. "Waren sie einen entsprechenden Abstand und geben dadurch Täter nicht die Möglichkeit in Ihre Geldbörse zu langen!" Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

