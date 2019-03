Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto erfasst Fußgängerinnen auf Zebrastreifen

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Kirchhellen sind heute Morgen, gegen 7 Uhr, zwei Fußgängerinnen angefahren und schwer verletzt worden. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Bottrop war auf der Hauptstraße in Richtung Alleestraße unterwegs. In Höhe einer Kirche hat sie nach ersten Erkenntnissen wohl nicht richtig auf die beiden Frauen geachtet, die gerade über den Zebrastreifen gingen. Die Autofahrerin erfasste die 72- und 78-jährigen Fußgängerinnen aus Bottrop, die daraufhin mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Schaden am Auto der 37-Jährigen wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin erlitt einen Schock.

