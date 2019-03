Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Nach Vergewaltigung sucht Polizei mit Phantombildern nach mutmaßlichen Tätern

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach zwei Männern um Mithilfe: Die Beiden sollen eine 33-jährige Frau in einem Waldstück/Park in der Nähe von Gladbeck vergewaltigt haben. Die Tat wurde erst wenige Wochen später bekannt. Inzwischen wird mit Phantombildern nach den mutmaßlichen Tätern gesucht. Die Bilder und weitere Informationen sind in unserem Fahndungsportal zu finden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-vergewaltigung

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

