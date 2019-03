Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Angetrunken gegen geparktes Auto gestoßen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Sonntag, gegen 15.40 Uhr, zu einem Parkplatz an der Barkhausstraße gerufen. Dort hatte eine Autofahrerin beim Einparken ein anderes Auto beschädigt. Weil die 26-jährige Fahrerin des beschädigten Autos während des Unfalls in ihrem Wagen saß, bekam sie alles mit. Als sie dann mit der anderen Frau, einer 36-Jährigen aus Marl, sprach, fiel der 26-jährigen Marlerin sofort eine Alkoholfahne auf, so dass sie die Polizei rief. Die Polizeibeamten konnten diesen Eindruck bestätigen und nahmen die 36-Jährige daraufhin mit zur Wache, wo sie eine Blutprobe abgeben musste. Bei dem Unfall entstand rund 700 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell