POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 30.11./01.12.18

Cloppenburg/Vechta (ots) - Einbruch in Löningen Zwischen Freitag,15:45 und Samstag, 01:55 Uhr dringen Unbekannte durch Eintreten einer Wintergartentür in ein Mehrparteienhaus in der Straße Vor den Fuhren ein. Sie entwenden Bekleidung und Alkohol. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2500 Euro. Die Bewohner waren in der Zeit abwesend.

