POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen vom 05.05.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am 04.05.2018, um 15.50 Uhr, befuhr ein 17jähriger Langelsheimer mit seinem Leichtkraftrad die L 500 von Lutter in Rtg. Bodenstein. Hierbei kam er aufgrund eines Fahrfehlers, beim Durchfahren einer Kurve, nach rechts von der Fahrbahn und stürzte. Der junge Mann verletzte sich dabei und wurde anschließend dem Krankenhaus Goslar zur stationären Aufnahme zugeführt. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (gol)

Körperverletzung

Am 05.05.2018, um 01.04 Uhr, kam es in Rhüden während einer privaten Feier zu einer Körperverletzung. Ein 25 jähriger Mann aus Dassel wurde bei einer Rangelei von einem 26 jährigen Rhüdener weggeschubst. Der junge Mann aus Dassel stürzte dabei, brach sich ein Sprunggelenk, und wurde im Anschluss ins Krankenhaus verbracht. (gol)

Körperverletzung

Am 05.05.2018, um 02.33 Uhr, kam es in Seesener Wohnung nach einem Trinkgelage zu Streitigkeiten, welche im Anschluss zu einer Körperverletzung ausarteten. Ein 52 jähriger Seesener wurde dabei von einem bislang namentlich nicht bekannten Mann durch Faustschläge ins Gesicht verletzt. Die Verletzungen mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. (gol)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell