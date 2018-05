POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 03./04. Mai 2018

Goslar (ots) - Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch: Bislang unbekannte/r Täter betrat im Zeitraum von Februar 2018 bis zum gestrigen 03.05.2018 unbefugt das Grundstück eines seit Jahren leer stehenden Hotels im Grabenweg in Hahnenklee. An dem inzwischen stark verfallenen Haus wurden daraufhin diverse Sachbeschädigungen begangen, u.a. Fenster zerstört und diverse Türen aufgebrochen. Da sich keinerlei Dinge von Wert mehr im Gebäude befanden, wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Verkehrsunfallflucht: Bereits am 02.5.2018 kam es im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bohlweg in Clausthal-Zellerfeld. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte auf dem Parkplatz vor dem dortigen Studentenwohnheim mit einem ordnungsgemäß geparkten Citroen mit Kennzeichen aus dem Kreis Düren und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 Euro.

Personen, die Hinweise zu o.g. Sachverhalten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter der Telefonnummer 05323-941100 in Verbindung zu setzen.

i.A. Reckewell, PK'in

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell