POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 04.05.18

Goslar (ots) - Banner gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Sonntagmorgen, 00.00 Uhr, bis Montagmorgen, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein DGB-Banner, das mit Kabelbindern an einem Metallzaun des Gewerkschaftshauses im Vititorwall/Ecke Astfelder Straße angebracht war. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05321 339-0 zu melden.

Einbruch in Wohnung.

Goslar. Am Donnerstag, zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf derzeit nicht geklärte Art und Weise in eine im Mehrparteienwohnhaus im Okertal befindliche Wohnung ein und entwendeten mehrere Geräte der Unterhaltungselektronik. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich der Straße Okertal bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Feuerlöscher entleert.

Liebenburg. In der Zeit von Montagmorgen, 00.00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 17.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamem Öffnen der Haupteingangstür in einen leerstehenden ehemaligen Einkaufsmarkt in der Straße Am Mühlenwege ein, versprühten den Inhalt mehrerer Feuerlöscher in den Räumlichkeiten und beschädigten mehrere Glasscheiben. Nach ersten Schätzungen entstand bei der Tat ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

Balkontür beschädigt.

Goslar. Am Freitagmorgen, zwischen 00.30 und 02.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Balkontür im zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienbwohnhauses in der Tilsiter Straße ein. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Knochenhauerstraße, Höhe der Haus Nr. 1, ordnungsgemäß abgestellter blauer Hyundai Terracan mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im rechten Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 12.30 und 16.00 Uhr, wurde ein im Bereich des Wendehammers der Straße Kiefernbrink, in Höhe der Haus Nr. 35, ordnungsgemäß abgestellter gelber Fiat 500 mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

