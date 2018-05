POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 03.05.2018

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom 01.05.2018, 23.30 Uhr, bis 02.05.2018, 16.25 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter das linke hintere Rücklicht eines PKW eines 20-jährigen Mannes aus Seesen in Münchehof in der Straße Am Oberen Pandelbach. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall

Am 02.05.2018, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die Gänsepforte in Seesen in Richtung Schäfereiweg. Beim Überqueren der Hochstraße beachtete er nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden 55-jährigen Kleinkraftradfahrers, der die Hochstraße in Richtung B 284 befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß kam er der 55-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall

Am 02.05.2018, gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Mann aus Rollshausen mit seinem PKW von der unteren Jacobsonstraße in Seesen über die Bismarckstraße zur oberen Jacobsonstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 38-jährigen Mannes aus Seesen, der mit einem Kleinkraftrad die Bismarckstraße in Richtung Braunschweiger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2800 Euro. (Bür)

