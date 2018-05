POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.05.2018

Goslar (ots) - Wildunfall

Am 03.05.2018, gegen 05.45 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Bad Grund mit seinem PKW die B 242 aus Clausthal-Zellerfeld kommend in Richtung Seesen. Im Bereich des dortigen Zubringers lief ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Das Reh wurde getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (Bür)

