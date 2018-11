Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 29. November 2018, 18.50 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW Daimler 180, vor dem Fitnessstudio in Steinfeld. Nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen Schaden an der rechten, hinteren Beifahrertür fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen ihren PKW und entfernte sich danach von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld, Tel.: 05492/2533, in Verbindung zu setzen.

