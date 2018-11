POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Nacht zu Freitag, 30. November 2018, ist in Friesoythe am Alten Scharreler Damm bei einem Wendemanöver ein dortiges Werbeschild eines Lohnunternehmers beschädigt worden. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen Lkw bzw. eine Sattelzugmaschine gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 9316-0.

