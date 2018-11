Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Weiße Substanz in einem Geldinstitut aufgefunden - Nachtrag

Wie bereits berichtet, wurde am Vormittag des 30. November 2018, gegen 09:19 Uhr, in einem Geldinstitut an der Mühlenstraße ein Briefumschlag mit einer weißen Substanz festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten mehrere Personen im Haupt- und Nebengebäude mit der Substanz in Kontakt geraten sein. Bislang traten bei den genannten Personen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf. Das Landeskriminalamt Hannover hat mit der Untersuchung der Substanz bekommen. Ein Ergebnis wir schnellstmöglich mitgeteilt. Bis dahin werden die o. g. genannten Personen vorsorglich ärztlich von Rettungskräften des Malteser Hilfsdienstes betreut.

