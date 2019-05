Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Damwild

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248, Fahrtrichtung Seesen, ca. 100 Meter vor OE Oldenrode Unfallzeit: 11.05.2019, 22.35 Uhr

34jähriger Seesener befährt mit seinem Pkw die Bundesstr. 248 von Echte in Richtung Seesen. In Höhe des angegebenen Unfallortes wechselt ein Stück Damwild über die Fahrbahn. Hierdurch kommt es zur Kollision Pkw/Tier. Es entsteht Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 4000 Euro. Das Tier muss durch den Einsatz der Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst werden.

