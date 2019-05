Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wild

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (hi), Kreisstr. 617 zwischen Ildehausen und Harriehausen, ca. 15 Meter vor Ortseingan Harriehausen Unfallzeit: 11.05.2019, 02.00 Uhr

29jähriger Gandersheimer befährt die Kreisstr. 617 in Richtung Harriehausen als plötzlich ein Stück Rehwild über die Fahrbahn wechselt. Es kommt zur Berührung Pkw-Tier. Dabei entsteht am Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Rehwild kann in der angrenzenden Feldmark entkommen.

