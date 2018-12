POL-SO: Warstein - Falsche Polizeibeamte

Warstein (ots) - Erneut rief ein "falscher Polizeibeamter" am Sonntagabend zahlreiche Bürger in Warstein an. Er wollte am Telefon über geschicktes Nachfragen an Informationen gelangen, ob der Angerufene über Wertsachen in seiner Wohnung verfügt. Ein Warsteiner Bürger durchschaute den Schwindel sofort und antwortete auf die Frage nach "Reichtümern", dass er wohl zwei Kartoffeln bekommen könnte. Die Angerufenen verhielten sich richtig und gaben keine Angabe zu Ihren Besitzverhältnissen preis. Im Zweifelsfall sollte man sich immer über die Zentrale der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 vergewissern, ob es auch wirklich die "echte" Polizei war, die angerufen hatte. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell