POL-SO: Soest - Unfall beim Abbiegen

Soest (ots) - Am Freitag, um 06:30 Uhr, kam es an der Kreuzung B475/Weslarner Weg zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Mann aus Salzkotten war mit seinem Mercedes Vito auf der L745 in Richtung Lippetal unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links auf den Weslarner Weg abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Smart eines 36-jährigen Mannes aus Beckum. Dieser war auf der B475 in Richtung Möhnesee unterwegs. Durch die Kollision wurde der Smart-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 8000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell