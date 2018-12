POL-SO: Anröchte - 750 Liter Diesel

Anröchte (ots) - In der vergangenen Nacht wurden auf dem Firmengelände einer Spedition zwei Sattelzugmaschinen angegangen. Aus den Tanks der beiden Lastwagen wurden insgesamt etwa 750 Liter Diesel abgezapft. Unbekannte Täter müssen mit einem größeren Fahrzeug auf dem Firmengelände am Südring gewesen sein. Wahrscheinlich war in dem Fahrzeug ein größerer Tank um die Beute wegzuschaffen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-9100 zu melden. (lü)

