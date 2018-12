POL-SO: Lippstadt - Einbruch mit Gullydeckel

Lippstadt (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag brachen unbekannte Täter in ein Restaurant am Südertor ein. Sie warfen mit einem Gullydeckel die Scheibe des Hintereingangs ein um in das Lokal zu gelangen. Im Büro versuchten die Täter der Tresor zu öffnen, was Ihnen jedoch nicht gelang. Sie flüchteten nach erstem Anschein ohne Beute. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

