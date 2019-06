Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrecher scheitern an Haustür

Nimsreuland (ots)

In der Nacht von Freitag, 30. Mai, auf Samstag, 01. Juni, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Nimsreuland, Heisdorfer Straße, einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der Haustür und konnten ihr Vorhaben nicht in die Tat umsetzen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang, etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm unter Telefonnummer 06551-9420 in Verbindung zu setzen.

