POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen am Donnerstag, in der Zeit von 12.25 bis 13 Uhr in der Straße "Am alten Hafen" in Germersheim wurden drei Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 59 km/h gemessen.

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurde in der Zeughausstraße in Germersheim in der Zeit von 22.30 bis 23 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von fünf gemessenen Fahrzeugen war keiner der Autofahrer zu schnell unterwegs.

