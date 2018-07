POL-PDLD: Klingenmünster- Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße

Klingenmünster (ots) - In der Zeit vom 02.07.2018 bis zum 04.07.2018 wurde ein Werbeschild der Firma Lotto in Klingenmünster, Weinstraße beschädigt. Aufgrund der Höhe des Schildes geht die Polizei davon aus, dass ein LKW beim Vorbeifahren das Schild beschädigt und umgebogen hat. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

