Herxheim (ots) - Am 4.7.18, gg. 22.00 Uhr ereignete sich in Herxheim, Obere Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Dessen 17-jähriger Fahrer kam ohne Fremdeinwirkung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Sturz wurde der Fahrer leicht und die Mitfahrerin schwer verletzt. Diese kam mit Gesichtsverletzungen und einer Unterschenkelfraktur in ein Krankenhaus. Leider trug die Mitfahrerin zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Motorrad sichergestellt. Gegen den 17-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell