POL-PDLD: Waldhambach: Einbruch in Wohnhaus

Waldhambach (ots) - Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 16.00-18.30 Uhr in ein Wohnhaus unmittelbar neben der B 48 eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in das Wohnhaus ein, wo sie alle Schränke und Behältnisse durchwühlten. Es wurde Bargeld entwendet. Täterhinweise oder Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343.9334-0.

