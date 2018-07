POL-PDLD: Germersheim - Unter Drogeneinfluss mit dem Kleinkraftrad unterwegs

Germersheim (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde ein 17 jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Münchner Straße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er während der Fahrt sein Handy benutze. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer Auffälligkeiten fest, woraufhin der Jugendliche einräumte am vergangenen Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Des Weiteren hatte er an seinem Kleinkraftrad technische Veränderungen vorgenommen, sodass dieses anstatt der zugelassenen und versicherten 25 km/h nun 45 km/h fuhr.

